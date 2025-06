MERCATO Ben Kacem torna al Fiorentino L'attaccante, reduce da due buone annate al Cosmos, debuttò nel campionato sammarinese proprio con la maglia rossoblu, segnando 15 reti.

Ben Kacem torna al Fiorentino.

Colpo in attacco per il Fiorentino che annuncia il ritorno di Mohamed Ben Kacem. L'attaccante marocchino debuttò sul Titano proprio in maglia rossoblu nella stagione 2021-22, la migliore per lui a San Marino con 15 reti in 21 presenze. Ben Kacem è reduce da due annate positive al Cosmos, con 28 reti in 67 partite.

