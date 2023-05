CAMPIONATO Bene Cosmos e La Fiorita, tremano Tre Fiori e Virtus

Sorridono Cosmos e La Fiorita che debuttano col piede giusto nei play off di campionato. La squadra di Nicola Berardi dilaga contro il Faetano superato 4-1 nel punteggio e dominato sul campo come era facile prevedere vista la differenza di punti conquistati in campionato. Cosmos quindi con un piede e mezzo in semifinale potendo contare nel ritorno su tutti i risultati possibili, compresa la sconfitta con 3 gol di scarto.

Come da pronostico vince anche La Fiorita che supera la Juvenes Dogana per 2-0 e al ritorno potrà quindi anche perdere di 2 e approdare ugualmente in semifinale. Più che il risultato quindi, a preoccupare Montegiardino sono gli infortuni di Rinaldi e Abouzziane.

Se le partite della domenica non hanno riservato sorprese, molto più incerto si è rivelato il sabato del pallone. A Domagnano la rimonta della Libertas mette a rischio la stagione del Tre Fiori. Guidata da Giorgio Leoni, ritornato in panchina dopo la risoluzione del rapporto con Andy Selva, la squadra di Fiorentino ha ceduto per 2-1 alla Libertas e ora dovrà solo vincere nella gara di ritorno per proseguire il cammino nei play off.

In perfetto equilibrio dopo l'andata la sfida tra Virtus e Folgore. Il pareggio dei neroverdi proprio nelle ultime battute da alla squadra di Gigi Bizzotto il vantaggio dei due risultati. In virtù del miglior piazzamento in regular season, alla Virtus basterà un altro pareggio mentre la Folgore dovrà vincere e basta.

