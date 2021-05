NAZIONALE Benedettini: "Giochiamo contro la squadra per la quale facciamo il tifo" Il portiere biancazzurro carica i compagni: "Se avremo l'opportunità dovremo metterli in difficoltà"

Prima della partenza per Cagliari dove domani sera giocherà in amichevole contro l'Italia ha parlato Elia Benedettini: "Ci aspettiamo di dover soffrire -ha detto-, ma sarà emozionante giocare contro la squadra per la quale nelle grandi competizioni noi facciamo il tifo".

