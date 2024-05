CAMPIONATO SAMMARINESE Benedettini: "Grande stagione, ci siamo divertiti. Nazionale? Ne ho parlato col presidente, vediamo" Il portiere del Murata: "Chiedo scusa per la reazione sull'angolo del 2-1, in certi episodi i nervi possono saltare".

Tra i migliori in campo nella finale playoff, il portiere del Murata Elia Benedettini si concentra sulla grande stagione dei suoi, più che sulla finale persa: "Un finale così fa male, ma la prendo col sorriso perché questo è il calcio. Ci siamo divertiti, è stata una bellissima partita che abbiamo giocato alla pari nonostante l'uomo in meno fin dal primo tempo, siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto una stagione fantastica, ci siamo divertiti. Peccato perché questa sarebbe stata la ciliegina, però abbiamo buttato fuori La Fiorita e Tre Fiori e anche in stagione regolare abbiamo fatto un campionato perfetto. Rabbia per il calcio d'angolo del 2-1? È normale che in certi episodi possano saltare i nervi, quando ho sollevato le mani la palla era completamente sulla riga. Però mi dispiace per la reazione, è stata un po' troppo eccessiva nei confronti degli avversari e della terna arbitrale, mi dispiace e chiedo scusa".

Il portiere ha parlato anche del possibile ritorno in Nazionale, lasciata pochi mesi fa: "Ho avuto un lungo confronto col presidente. Ci tenevo, abbiamo sempre avuto ottimi rapporti e mi sembrava doveroso confrontarmi con lui e spiegargli le mie motivazioni. Vedremo, ci penseremo tutti".

