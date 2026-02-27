QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 19 FEMMINILI Benedettini: “La nostra è stata una grande prestazione” Il Capitano della Nazionale sammarinese femminile Under 19 Anna Benedettini migliore in campo nella prima partita di qualificazione al campionato europeo

Anna Benedettini Capitano San Marino Under 19 : "Diciamo che all'inizio della partita abbiamo cercato un po' di prendere le misure contro di loro, le avevamo già affrontate due anni fa e peccato perché non siamo riuscite a chiudere quel buco dove loro ci hanno infilato per il gol. Abbiamo fatto una bella partita e peccato non essere riuscite a trovare il gol, però sicuramente una grande prestazione nonostante le defezioni"

Nel finale ci hai provato anche con quel calcio di punizione

"Sì, il portiere è riuscito a trattenerla, gli era un attimo rimbalzata, gli era un attimo sfuggita la palla, però peccato non essere riuscite a trovare il gol. Ci proveremo nelle prossime sfide e cercheremo di raggiungere questo obiettivo del gol appunto ad una qualificazione europea"

È una prestazione che comunque vi deve dare fiducia.

"Sì, sì, sicuramente abbiamo preso tanta consapevolezza perché non era una partita facile sia sotto il punto di vista tattico ma anche molto fisico e secondo me abbiamo retto veramente molto bene da squadra dal primo fino all'ultimo minuto quindi sono molto contenta della mia prestazione e di quella dei miei compagni"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: