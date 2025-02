CAMPIONATO SAMMARINESE Benedettini: "Prestazione eccellente" Migani: "Mi è piaciuto l'arbitro" L'autore del gol del pareggio del Tre Fiori Federico Benedettini parla di prestazione di qualità. il portiere del Tre Penne Mattia Migani elogia gli arbitri di Gibilterra: "rispetto a quelli sammarinesi fanno giocare di più"

Federico Benedettini centrocampista Tre Fiori :" Erano un po' di partite che secondo me eravamo molto in difficoltà, avevamo ritmi molto bassi rispetto a inizio anno e secondo me siamo andati benissimo, sono molto contento della squadra e il mister ha preparato bene la partita. Siete stati molto bravi a sfruttare le occasioni che avete avuto. Esatto, questa è una cosa fondamentale che appunto anche questo ultimamente nelle ultime partite secondo me era mancato e quindi poche occasioni però molti gol quindi benissimo così. Tra l'altro una vittoria in rimonta che non è mai scontata. Soprattutto è una cosa che non abbiamo quasi mai fatto, quando andavamo sotto ci capitava di abbassarsi, non riuscivamo più ad attaccare e invece siamo riusciti subito a ribaltare la partita e è stata una grande prestazione.

Mattia Migani portiere Tre Penne :" Abbiamo dato tutto, è stata una partita dura, maschia, come non siamo abituati a fare perché gli arbitri sammarinesi fischiano un po' di più ma a me oggi è piaciuto molto il lavoro dell'arbitro e poi in un in meno tutto il secondo tempo è stata dura, ci abbiamo provato fino all'ultimo dopo chiaramente siamo un pochettino sbilanciati per ricercare il pareggio e sono stati bravi ad approfittare delle nostre mancanze, però ai ragazzi io non ho niente da dire. Naturalmente la partita è svoltata sull'esplosione di Mirko Palazzi . Sì dai, diciamo che ha dato un indirizzo preciso al secondo tempo dove eravamo preparati a partire subito forte per andare a cercare di pareggiarla subito e di ribaltarla e diciamo che ha cambiato un pochettino le carte in tavola. Nonostante questo secondo me almeno arrivare al pareggio ci abbiamo provato (1:40) e potevamo con un po' di furbizia in più anche arrivarci".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: