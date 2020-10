NATION LEAGUE Benedettini: "Pronto a sostituire mio cugino Elia" Il portiere scelto da Varrella per sostituire Elia Benedettini nell'amichevole con la Slovenia è il cugino Simone

Simone Benedettini, scelto tra i pali, contro la Slovenia ha dato buone garanzie per essere confermato anche con il Liechtenstein in Nation League martedi sera. Il poriere si dice pronto, qualora venisse confermato, a sostituire il cugino Elia Benedettini fermo per infortunio e che con tutta probabilità dovrebbe recuperare per il la gara al San Marino Stadium del 14 novembre con Gibilterra.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: