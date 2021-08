NAZIONALE SAMMARINESE

Benedettini: "Un onore indossare la fascia da capitano del Cesena" Grandoni: "Buona prestazione in vista di Andorra"

Il portiere sammarinese ha giocato contro i suoi compagni di Nazionale. Per Grandoni, invece, l'amichevole è stato un buon match per in vista delle sfide ufficiali di settembre