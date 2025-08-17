CONFERENCE LEAGUE Bentornati in "zona Virtus", dove un sogno tira l'altro

Un sogno bello grande porta con sé un viaggio bello lungo. Non peseranno alla Virtus gli oltre 3000 chilometri che la dividono dalla terra d'Islanda, dal prossimo avversario. E se i miracoli nel calcio esistono, quello di Acquaviva non è un miracolo. È serietà, programmazione, è un discorso tecnico che si interseca e fonde con materiale umano di prima qualità. Dettagli che diventano sostanza nel segnare il confine tra chi dice di giocarsela e chi invece se la gioca davvero.

È nata così, un passo alla volta, la Virtus Mania. Figlia di scelte mirate, sacrifici, giocate del singolo esaltate da un contesto di squadra organizzata e sana. Sana anche nel metabolizzare gli errori, elaborarli, e ripartire. E così e non per caso, la Virtus si trova a giocare un playoff di qualificazione che è già storia per il calcio sammarinese e chissà poi cosa sarebbe, nel caso in cui....La prima regola dello sport dice che ciò che è stato non conta più e invece qui conta moltissimo perché ha regalato il sogno a chi non ha solo sperato, ma ci ha lavorato su.

Ognuno coi suoi pregi, ognuno coi suoi difetti, ma tutto fa Virtus che "in alto stat" dai tempi dei latini. E allora occhi socchiusi, a 3000 km da qui c'è un nuovo appuntamento con la storia. L'asticella si alza, il mistero si infittisce. Ma chi l'ha fatto una volta può sempre rifarlo, per lo meno deve essere lasciato libero di sognare.



