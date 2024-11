NATIONS LEAGUE 2024-2025 Benvenuti: "Sappiamo bene l'importanza della partita, ma in questo genere di gare ci vuole pazienza" Parla come un veterano il classe 2006 Giacomo Benvenuti alla vigilia del match che può valere la promozione in Lega C di Nations League contro il Liechtenstein

"Ci siamo regalati l'opportunità di giocarsi questa promozione e cercheremo in tutti i modi di raggiungere la vittoria. - dichiara Giacomo Benvenuti, difensore San Marino - Non ci focalizziamo sulle statistiche e quello che sarà o non sarà, noi cerchiamo di non fare calcoli, scendiamo in campo per dare il meglio di noi stessi. Sappiamo quelle che sono le nostre qualità. Abbiamo fatto molto bene sia con Gibilterra venerdì, ma anche nelle due partite precedenti, e quindi siamo molto fiduciosi per il match di domani sera. Sappiamo quello che ci giochiamo, non dobbiamo farci prendere dall'ansia di raggiungere la vittoria. Con la pazienza e facendo girare la palla possiamo mettere in difficoltà il Liechtenstein".

