Beppe Angelini lascia il Murata.

In accordo con il Murata, il tecnico romagnolo Giuseppe Angelini ha deciso di lasciare con effetto immediato la squadra bianconera che sta lottando per il quarto posto e farà i play-off nel campionato sammarinese per accettare la proposta del Modena e del neo allenatore Pier Paolo Bisoli che ha sostituito Paolo Bianco, esonerato dopo la sconfitta con il Catanzaro. Beppe Angelini farà parte dello staff tecnico della squadra emiliana con il ruolo di allenatore in seconda.

"Non volevo lasciare la squadra proprio adesso - ha dichiarato Angelini - ma tutti mi hanno detto di andare. È stata un esperienza bellissima, porterò il Murata sempre nel cuore". Il Murata si dice orgogliosa della chiamata ricevuta dal proprio allenatore e augura ad Angelini le migliori fortune professionali. La squadra bianconera sarà affidata a un componente dello staff tecnico, quindi una soluzione interna.

