Berardi: “Abbiamo vinto solo la prima delle 28 che dobbiamo vincere”. Papini: “Partita condizionata dall'arbitro”

Nel dopo partita di Fiorita – Libertas hanno parlato i due tecnici. Nicola Berardi allenatore della Fiorita ha riconosciuto le difficoltà della Libertas ridotta in 10 dal settimo minuto del primo tempo. Berardi, rimprovera i suoi ragazzi di non avere chiuso il match e di averlo tenuto aperto, anche se oggettivamente Vivan non ha rischiato nulla. Berardi crede totalmente nei mezzi della propria squadra, tanto da farsi scappare un “abbiamo vinto solo la prima delle 28 che dobbiamo vincere”. Papini, punta il dito contro l'arbitro che a suo – giudizio- ha applicato il regolamento, ma che ha condizionato notevolmente il match espellendo Righini dopo sette minuti. Il tecnico torna anche sul terremoto societario con le dimissioni del Presidente Massimo Ghiotti: “ anche nelle buone famiglie capita di litigare, ma il Presidente è venuto negli spogliatoi ci ha dato una gran carica e tutto sembra essere rientrato, peccato per non avergli dato la soddisfazione del risultato”