LOTTA SCUDETTO Berardi e il duello scudetto Cosmos-Tre Penne: "Per le altre dura rientrare in corsa" I gialloverdi sono primi con un punto su Città.

Il successo nel recupero con la Libertas è valso il primato in classifica al Cosmos, ora a +1 sul Tre Penne. Tra tre giornate ci lo scontro diretto tra le due squadre che, là davanti, stanno scavando il solco: Tre Fiori e La Fiorita sono a -6 dalla vetta e hanno una partita in più, mentre la Virtus è a -10. "Sinceramente credo sia difficile che rientrino in corsa - dice il tecnico del Cosmos Nicola Berardi - hanno una partita in più, sono a 6 punti e le partite sono sempre meno, quindi se noi e il Tre Penne saremo bravi per le altre sarà dura rientrare, chiaro però che noi dobbiamo fare risultato".

