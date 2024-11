CAMPIONATO SAMMARINESE Berardi: "Ho ritrovato la squadra che voglio". Lepri: "Questo è un buon punto" Il tecnico gialloverde: "Badalassi ha avuto un problemino al polpaccio, spero di recuperarlo al più presto".

Cosmos e Tre Penne fanno 1-1 ma, al di là della mancata vittoria, Nicola Berardi e Omar Lepri sono ambedue soddisfatti per la prova delle rispettive squadre. "I ragazzi sono stati molto bravi perché abbiamo preso un gol strano - osserva Berardi - cioè ci siamo fatti i gol praticamente da soli, come ci capita purtroppo ultimamente. Poi sono stati molto bravi perché hanno reagito subito, abbiamo trovato il gol e avuto altre occasioni. Penso che abbiamo fatto una buona partita, un pareggio giusto contro un'ottima squadra, però sono molto contento della prestazione dei ragazzi. È chiaro che abbiamo butto via dei punti importanti all'inizio, però ormai è inutile pensarci: dobbiamo andare avanti pensando partita dopo partita, adesso sono già due partite che comunque come atteggiamento ho ritrovato la squadra che voglio e sono fiducioso per il futuro".

"Se non ci facciamo condizionare nell'analisi del risultato - commenta Lepri - abbiamo tirato fuori una buona prestazione, di grande sacrificio e di grande lavoro, che è quello che chiedo sempre ai ragazzi. Quindi direi che a tutt'oggi è un buon punto questo. Avevamo appena segnato, poi abbiamo avuto l'occasione del contropiede con Ben Kacem e sulla ripartenza abbiamo preso il gol. Sicuramente è stata una leggerezza, anche e soprattutto nell'equilibrio della squadra, quindi ci servirà da spunto per lavorare e per migliorarci. Badalassi ha avuto un problemino al polpaccio, adesso nei prossimi giorni verificheremo cosa è successo, però ci dispiace molto perché è un ragazzo sempre molto generoso. Quest'anno non ha mai praticamente riposato, l'abbiamo tenuto sempre in campo, quindi per noi è un giocatore fondamentale e mi auguro che sia il meno possibile di recuperarlo al più presto".

Sentiamo Nicola Berardi e Omar Lepri

