NAZIONALE Berardi: "Rigore importante, ma c'è delusione", Colombo: "Speravo in un esordio migliore" Terzo gol con San Marino per l'attaccante del Cosmos, esordio in Nazionale per il portiere del Rimini.

Filippo Berardi segna il terzo gol con la maglia di San Marino, il secondo consecutivo, ma l'attaccante del Cosmos sottolinea anche la delusione per la sconfitta. Esordio per Edoardo Colombo tra i pali, il portiere del Rimini è rammaricato per il punteggio finale e guarda già alla sfida di domenica.

Nel video le loro interviste

