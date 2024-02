CAMPIONATO SAMMARINESE Berardi: “Rispetto La Fiorita ma il Cosmos deve vincere” Domani lo scontro diretto ore 18.15 La Fiorita - Cosmos

Dopo 12 vittorie consecutive arrivano gli scontri diretti. La Fiorita-Cosmos vale un pezzo di scudetto Il tecnico del Cosmos Nicola Berardi rispetta una rosa come quella della Fiorita - a suo giudizio - la più ampia e costosa del campionato, ma, dichiara, il Cosmos vuole i tre punti per agganciare il treno scudetto. “Noi scendiamo in campo per vincere e vogliamo vincere questa partita”. Berardi è tra i tecnici più vincenti attualmente in attività e sa come si giocano queste partite. “Loro, conclude l'allenatore, subiscono poco o niente, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Anche il pareggio potrebbe essere un risultato positivo, ma non mi interessa, voglio vincere”.

