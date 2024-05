Berardi saluta il Cosmos: "Mi spiace lasciare così, volevamo l'Europa"

Sentiamo Nicola Berardi e Stefano Ceci

Il Cosmos dice addio alla qualificazione in Conference e anche al suo tecnico Nicola Berardi che dopo due stagioni saluta i gialloverdi: "La finalina sarà la mia ultima partita, dispiace lasciare così perché volevamo andare in Europa. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui avremmo meritato di segnare, poi nella ripresa ci è venuta meno la lucidità".

"Nel primo tempo il Cosmos ha fatto bene - riconosce Stefano Ceci, tecnico del Tre Penne - abbiamo sofferto ma non abbiamo mai mollato e nella ripresa ci siamo compattati. I ragazzi sono stati straordinari".