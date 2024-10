CAMPIONATO SAMMARINESE Bernardi: "Bravi a prendere in mano la situazione". Perazzini: "Dobbiamo stare più attenti ai dettagli" Il Tre Fiori ha battuto 3-0 il Domagnano.

Il Tre Fiori vince 3-0 col Domagnano, una partita che, dice l'attaccante Tommaso Leon Bernardi, "Siamo stati molto bravi a prendere subito in mano la situazione e soprattutto siamo stati bravi nel secondo tempo a chiudere la partita contro una squadra molto ostica come il Domagnano. Una vittoria che ci voleva dopo le ultime due sconfitte. Sì ci voleva, abbiamo giocato bene le due partite prima di questa ma i risultati non sono stati da nostra parte e per fortuna oggi abbiamo trovato la vittoria. Anche personalmente hai cominciato molto bene il tuo campionato con già tre gol. Sono molto scaramantico però vediamo partita dopo partita e di sicuro ho iniziato meglio dell'anno scorso quindi va molto bene per ora. Dove vogliamo arrivare quest'anno? Quest'anno vogliamo arrivare a vincere qualcosa di sicuro".

"Secondo me abbiamo fatto tutto sommato una buona prestazione - dice il centrocampista del Domagnano, Diego Perazzini - dobbiamo cercare di essere un po' più attenti ai dettagli, secondo me non ci sono tutti questi gol di differenza tra noi e loro. Il Tre Fiori è senza dubbio una squadra forte, senza nulla togliere a loro però secondo me noi siamo abbastanza padroni del nostro destino. Sicuramente ci dobbiamo mettere qualcosa in più".

