CAMPIONATO SAMMARINESE Bernardi stende la Juvenes/Dogana all'88': il Tre Fiori vince 1-0 e fa 3 su 3 Ai gialloblu serve un un guizzo di Bernardi allo scadere per risolvere la pratica Juvenes/Dogana. I ragazzi di Girolomoni vincono 1-0 e sono ancora a punteggio pieno, in vetta alla classifica assieme al Tre Penne.

La Juvenes/Dogana spaventa il Tre Fiori nel primo tempo e alza il muro nel secondo, giocando una partita di ordine e abnegazione. Ai gialloblu, per risolvere la pratica, serve il colpo di un singolo ed è proprio Tommaso Bernardi nel finale a regalare 3 punti fondamentali, che consentono al Tre Fiori di restare in vetta a punteggio pieno. Ma non è stata facile per i ragazzi di Girolomoni che nei primi 45' non trovano spazi e vengono imbrigliati da una Juvenes ben messa in campo: Aprea si inserisce con i tempi giusti, Nardi si distende e allontana la minaccia. Ribaltamento di fronte, Benedettini – il migliore dei suoi - sterza e non inquadra lo specchio della porta. Qualche polemica in casa gialloblu quando Benedettini scappa a sinistra e serve Pini, ostacolato al momento del tiro. Poi è ancora Serravalle: Gaiani serve intelligentemente Aprea che alza troppo la mira e calcia alto con il mancino.

Ripresa e il Tre Fiori entra in campo con un altro piglio. Bernardi inventa e quasi in no-look serve Censoni che perde il tempo sul più bello e consente a Colonna di sbarrargli la strada. Un paio di giri di lancette più tardi e ancora Bernardi va in azione personale, diagonale dal limite che esce non di molto. Sembra il preludio a un secondo tempo di assedio e invece la Juvenes/Dogana si compatta e non corre altri pericoli. Almeno fino all'88' quando su un pallone gettato in avanti, Bernardi penetra in area e a tu per tu con Colonna è glaciale. Il Tre Fiori va sull'1-0 e tira un sospiro di sollievo, dopo una partita molto complicata risolta dalla giocata del 10.

Nel finale Ghiggini e Mema si scontrano a centrocampo e restano a terra, il direttore di gara – nonostante il doppio colpo in testa – lascia proseguire e Benedettini va a centimetri dal raddoppio. Una decisione che porta alle proteste del tecnico della Juvenes Boldrini, espulso. Maxi-recupero da 10 minuti ma il Tre Fiori regge e prosegue nel suo percorso netto: tris di vittorie, 9 punti conquistati su 9 disponibili.



