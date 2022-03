SMACADEMY Berveglieri e le gemelle Zaghini tra le convocate della Nazionale Italiana Under 17

Berveglieri e le gemelle Zaghini tra le convocate della Nazionale Italiana Under 17.

Ci sono anche Giorgia Berveglieri e Giulia e Alice Zaghini nella lista definitiva delle convocate di Nazzarena Grilli, CT della Nazionale italiana Under 17. Le tre giocatrici della formazione Primavera della San Marino Academy e le altre Azzurrine si preparano ad affrontare, in Portogallo, la seconda fase delle qualificazioni all’Europeo di categoria. Tre le sfide in programma, ad iniziare da quella di mercoledì prossimo alle Nazionale padrona di casa – ore 16:00 italiane – per proseguire con quella di sabato 19 contro i Paesi Bassi – ore 12:00 italiane – e concludere martedì 22 marzo con quella al Montenegro, alle 16:00 italiane.

La vincitrice del girone accederà alla fase finale dell’Europeo.

