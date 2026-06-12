TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Best Coach Award, la serata degli allenatori sammarinesi: trionfano Girolomoni e Spada

A San Marino l'evento dall'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio e dedicata ai tecnici di calcio e futsal: successi per Danilo Girolomoni del Tre Fiori e Massimiliano Spada del Murata. Riuniti anche quasi tutti i CT della Nazionale di San Marino

di Alessandro Ciacci
12 giu 2026

Gli allenatori che premiano gli allenatori in una serata conviviale, di confronto e di crescita per l'intero movimento. In archivio la quarta edizione del Best Coach Award, evento voluto e organizzato dall'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio, con i tecnici di calcio e futsal dell'ultima stagione sul Titano. A impreziosire il tutto una ricorrenza quasi storica con 7 su 8 Commissari Tecnici della Nazionale di San Marino presenti, a 40 anni dalla prima partita contro il Canada Olimpico nel marzo del 1986: ad eccezione di Massimo Bonini si va dal primo – Giulio Cesare Casali – all'ultimo, Roberto Cevoli. Nel mezzo Giorgio Leoni, lo stesso Bonini, Giampaolo Mazza – in veste di tecnico e presidente dell'ASACPierangelo Manzaroli, Franco Varrella e Fabrizio Costantini. Spazio riservato anche all'inclusione e al calcio femminile, prima del clou. E' una bella prima volta per Danilo Girolomoni, votato dai colleghi – oltre che dal direttivo dell'Assoallenatori e dai rappresentanti dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva - come miglior allenatore del 2025/2026 dopo la grande stagione alla guida del Tre Fiori culminata con lo Scudetto.

"Va a coronare la stagione del Tre Fiori" - dice Girolomoni - "perché penso che dentro questo premio ci sia tutto quello che abbiamo fatto. Io lo ritiro perché sono l'allenatore, sono la punta dell'iceberg fondamentalmente, ma qui c'è il lavoro di tutti, della società, dei giocatori che hanno permesso poi di arrivare a questo premio, naturalmente c'è anche quello che ci ho messo di mio perché credo di averci messo tanto insieme allo staff e quindi sono molto orgoglioso perché come dicevo prima il premio viene dai colleghi, da degli avversari, quindi il valore è doppio. Qualcuno è anche amico con cui comunque imparare a tingere situazioni nuove e diverse da quelle che faccio normalmente"

Nel Futsal fa 3 su 4 Massimiliano Spada, che vince il premio di miglior tecnico nel calcio a 5 dopo il triplete ottenuto con il Murata e la quasi impresa nel turno preliminare di Futsal Champions League.

"È bello essere riconosciuto dai propri colleghi di lavoro e di percorso" - ammette Spada - "in più sono amici quindi mi fa ancora più piacere e comunque è il coronamento di tutto il lavoro di questi due anni che abbiamo fatto col Murata".





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.