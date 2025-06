Best Coach Award: premiati Bizzotto e Spada

Le stagioni di calcio e futsal incoronano Luigi Bizzotto e Massimiliano Spada, rispettivamente tecnici di Virtus e Murata. Sono loro i due grandi protagonisti della serata organizzata dall'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio. I due tecnici sono legati da un 2025 ricco di soddisfazioni e vittorie. La Virtus si è presa scudetto e Coppa Titano, il Murata gli stessi titoli del futsal. La terza edizione del Best Coach Award si conferma una bella appendice della stagione calcistica anche per la formula dell'assegnazione dei premi. A votare i due migliori tecnici sono il direttivo di Asac, i rappresentanti della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva e gli stessi allenatori. Per Luigi Bizzotto secondo successo consecutivo.

"Un premio prestigioso che io considero molto importante, soprattutto perché da parte dei colleghi che sanno cosa vuole dire allenare e soprattutto sanno cosa vuole dire vincere e rivincere come è successo a noi quest'anno, che non è sicuramente facile però ci siamo riusciti. Io sono anche consapevole che grossa parte, anzi, il grosso del merito va ai giocatori, alla società, al mio staff, a chi ha collaborato con me, però i giocatori è chiaro che sono la parte più importante di questo premio che io ho ricevuto"

Soddisfazione anche per Massimiliano Spada, che entra per la seconda volta nell'albo d'oro.

"Ci tenevo perché è vero che abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'abbiamo dimostrato sul campo e fa piacere avere i riconoscimenti, come magari i giocatori riescono a esprimere in campo le loro doti, anche per noi allenatori fa molto piacere avere i riconoscimenti"

Nel corso della serata premiato anche il responsabile del dipartimento della formazione della FSGC Carlo Chiarabini e annunciato, da parte di ASAC, la volontà di dare continuità al Best Coach Award anche per la prossima stagione che coinciderà con il quarantennale dello storico esordio della prima nazionale di calcio di San Marino contro il Canada Olimpico nel marzo del 1986.

Albo d'oro Best Coach Award:

Calcio

2021/22 Oscar Lasagni (La Fiorita)

2023/24 Luigi Bizzotto (Virtus)

2024/25 Luigi Bizzotto (Virtus)

Futsal

2021/22 Massimiliano Spada (Folgore Futsal)

2023/24 Matteo Michelotti (Fiorentino Futsal)

2024/25 Massimiliano Spada (Murata Futsal)