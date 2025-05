SERIE D GIRONE D Biagioni: "Godiamoci questa salvezza poi parleremo di futuro" Il tecnico del San Marino Calcio Oberdan Biagioni salito in corsa ha portato a termine l'obiettivo salvezza per il San Marino Calcio

Oberdan Biagioni allenatore San Marino :" Il Presidente per gli allenatori è come fosse il papà, come l'allenatore sono i papà dei giocatori. A volte non è la distanza che fa sentire l'affetto di una persona. Lui fortunatamente ha un lavoro che non gli dà tanto tempo per poter gestire personalmente tante cose in squadra, però non ci ha fatto mancare niente per quello che ci serve e credimi che è la cosa più importante. Stare qua e poi ti mancano gli strumenti è inutile che stai qua, perciò viva i Presidenti come Montanari.

Questa salvezza cosa porterà?

Intanto porta di nuovo un campionato di Serie D per il San Marino. Poi porta con qualcosa che poi tutto questo si dovrà vedere e verificare, il Presidente farà le sue scelte insieme al Direttore per poter programmare un campionato magari diverso da quello che è stato questo.

Oberdan Biagioni potrebbe restare ?

Noi cerchiamo solo di goderci tutti quanti, sia io, il Direttore, il Presidente, i calciatori. Qualche giorno di tranquillità senza pensare a niente ci vuole, poi dopo tutto è possibile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: