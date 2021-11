CAMPIONATO Big match alla Folgore, Pennarossa e Virtus scalano la classifica I campioni in carica battono 2-0 una Fiorita in difficoltà. I biancorossi superano 1-0 un Domagnano in crisi nera, Acquaviva stende 2-0 il San Giovanni.

Dopo i due pari in fila ecco anche il primo ko per La Fiorita, il cui periodo difficile fa da trampolino per il rilancio della Folgore. I gialloblu scivolano a -4 dal Tre Penne capolista cedendo 2-0 a Falciano, che comunque resta ancora lontanissima dalla vetta. Il remake della finale lo decidono, nel primo tempo, Spighi e Garcia, che si dividono gol e assist. Comincia Spighi, che scappa alla spalle di Sehail ed è libero di spingere in rete, da un passo, l'imbucata di Garcia. Al giro dopo invece lancio di Spighi per l'inserimento di Garcia, il cui tocco di ginocchio, anziché essere uno stop, vale il raddoppio del sigillo.

La Fiorita cade e si vede braccata dal Pennarossa, terzo a -1 dai gialloblu – e con una gara in meno - grazie all'1-0 su un Domagnano in caduta libera. Lancio di Cola, sponda di Halilaj e stoccata dal limite di Zago per quello che è il 4° ko consecutivo dei giallorossi. Raggiunti dalla Libertas e scalzati dalla Virtus, presasi il quarto posto col 2-0 sul San Giovanni. Focaccia scambia con Ciacci e imbuca per Sorrentino, che calcia addosso a De Angelis ma riesce comunque a batterlo, intercettandone la respinta. Ma nemmeno il doppio giallo a Conti taglia le gambe al San Giovanni, che al 94° è ancora in spinta per il pari, trovando però solo il raddoppio di Acquaviva. Gori rimpalla la conclusione da fuori di Tommasi e parte in contropiede solitario, vanamente inseguito dallo stesso Tommasi: il n°15 si fa tutto il campo e va a siglare il bis, sia di gol che di successi filati della Vrtus.

