Big match Folgore-Tre Penne nel 7° turno di campionato

Conclusi gli ottavi di finale di Coppa Titano, il calcio sammarinese non si ferma e torna subito con il settimo turno di campionato. Il big match della giornata si giocherà domenica, con la sfida tra Folgore e Tre Penne. Partita che sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv. La Folgore è in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre il Tre Fiori ha lasciato per strada i primi due punti della stagione nell'ultimo turno contro il Tre Fiori.

Sarà in diretta televisiva anche la partita tra Virtus e Domagnano, che si giocherà sabato pomeriggio. I neroverdi sono in striscia positiva da 5 partite, e sono a 2 punti dalla vetta soltanto a causa del pareggio all'esordio contro La Fiorita, mentre il Domagnano ha interrotto la settimana scorsa una serie di tre sconfitte consecutive pareggiando 2-2 contro il Murata. Sabato scenderanno in campo anche il Tre Fiori, che dopo il pareggio nel big match dello scorso turno contro il Tre Penne cercherà di tenere il passo delle prime contro il Murata.

La Fiorita, unica squadra a non aver giocato il turno di Coppa Titano in qualità di detentrice del titolo, incrocia la Libertas, mentre il Pennarossa se la vedrà con la San Marino Academy. Domenica il Cosmos proverà ad allungare contro Fiorentino la striscia di 4 vittorie consecutive in campionato, trascinata da Guidotti, 6 gol in 6 partite in campionato e fondamentale anche in coppa con il gol qualificazione contro San Giovanni. I rossoneri saranno in campo contro Faetano, per cercare di risalire in classifica dopo una serie di prestazioni in crescita spesso non coronate dal risultato finale. Turno di campionato che comincerà già stasera, con Cailungo e Juvenes Dogana che scenderanno in campo stasera alle ore 21.15 allo stadio di Fiorentino.







