Big match: Virtus - Murata

Anticipazione del campionato sammarinese

Sarà un match molto interessante tra due squadre che non sono partite bene in questa stagione. Siamo solo all'inizio, c'è margine per riprendersi, cominciando proprio da stasera, da questo incrocio tra deluse di questa primissima parte di stagione: Tre Fiori – Tre Penne, ore 21.15 a Montecchio. Il Tre Fiori non ha ancora segni X nel proprio score, con 3 sconfitte e 3 vittorie, mentre il Tre Penne non è mai stato sconfitto, ma procede lentamente a causa dei tanti pareggi: ben 5 e una sola vittoria.

Domani, alle 15 a Domagnano, si affrontano Virtus – Murata. I campioni in carica, reduci dal passaggio ai quarti in Coppa Titano e dal pareggio con La Fiorita in campionato, devono superare un duro ostacolo come il Murata. I bianconeri non sono più una rivelazione, ma ormai una certezza da quartieri alti: 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta per la squadra di Grassi, eliminata in Coppa Titano. Il tecnico del Murata deve fare i conti con la pesante assenza di Benedettini, sostituito da Cervellini.

Sempre domani, alle 15, la sfida tra Libertas e La Fiorita, trasmessa in diretta da San Marino RTV. Ottimo l'avvio del club di Borgo Maggiore, capace di inanellare 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. La Fiorita di Ceci rappresenta un vero e proprio esame per la squadra di Floriano Sperindio. Si gioca a Fiorentino, un match, come detto, che potrete vedere in diretta su San Marino RTV. Sempre sabato a Montecchio, Domagnano – Juvenes/Dogana.

Domenica 27 ottobre, San Giovanni – Cailungo, Folgore – San Marino Academy, Fiorentino – Pennarossa si giocano alle 15. Chiude il programma della settima Faetano – Cosmos alle 18 a Montecchio.