Bizzotto:"Complimenti alla Fiorita, ma il nostro percorso è superiore". Ricchiuti "Match proibitivo, ma il mio Faetano è in crescita"

Luigi Bizzotto allenatore Virtus :" Vanno fatti i complimenti alla Fiorita perché sta facendo delle cose bellissime. Purtroppo ha trovato la Virtus, che sta facendo delle cose incredibili, meglio di loro, perché in alcune partite abbiamo fatto risultato e loro hanno pareggiato, per cui ci siamo distanziati. Credo che ultimamente tutte e due le squadre, sia noi che la Fiorita, stiamo facendo un percorso netto, nel senso che vincono tutte le partite. Noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, giochiamo fino alla fine, è chiaro che abbiamo altre due partite che affronteremo come queste che abbiamo affrontato, come la Fiorita affronterà le sue"

Adrian Ricchiuti allenatore Faetano :"Intanto bisogna fare i complimenti alla Virtus perché è una società incredibile negli ultimi anni, allenata da un grande mister, è giusto che vincano quello che stanno vincendo. Sapevamo che era una partita difficile, ma abbiamo cercato di fare quel che possiamo contro una grande Virtus. Noi adesso abbiamo un piccolo vantaggio dei cinque punti su due partite, cercheremo di arrivare a questi piccoli play-off, che per noi sarebbe un grossissimo traguardo"