Bizzotto e Michelotti migliori allenatori della stagione del calcio sammarinese L'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio ha premiato i migliori tecnici della stagione 23/24: Luigi Bizzotto della Virtus nel calcio a 11, Matteo Michelotti del Fiorentino nel futsal. Riconoscimento anche per Piva, CT della Nazionale femminile U16.

Una serata tra colleghi, utile per confrontarsi, aggiornarsi e fare i complimenti ai migliori della stagione. L'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio – rappresentata dal presidente Giampaolo Mazza e dai membri del direttivo – ha premiato i migliori tecnici del calcio sammarinese per il 2023/2024. A votare sono stati proprio gli stessi allenatori, oltre ad una rappresentanza di giornalisti dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Il primo storico Scudetto nella storia della Virtus – oltre al successo in Supercoppa e la finale di Coppa Titano - è valso a Luigi Bizzotto il premio per il calcio a 11, consegnato dal CT della Nazionale Roberto Cevoli.

La vittoria del campionato ha fatto la differenza anche nel futsal dove ad imporsi è stato Matteo Michelotti, “re” con il Fiorentino, premiato dal collega Roberto Osimani. Riconoscimento importante e meritato anche per Giacomo Piva, primo allenatore di una nazionale femminile a San Marino. L'Under 16 si è fatta valere nel Torneo di Sviluppo, con la ciliegina del successo ai rigori contro l'Estonia.

Ospiti della serata Candido Farneti, consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, e Mauro Belpani, presidente AIAC Rimini. Mazza ha poi annunciato l'imminente firma di un accordo quadro con la Federcalcio – in rappresentanza dei club - per determinare l'aspetto regolamentare ed economico. Verranno inseriti diritti e doveri degli allenatori, disciplinando l'esonero anche sul Titano.

Nel servizio le interviste a Luigi Bizzotto (allenatore Virtus) e Giacomo Piva (CT San Marino femminile Under 16)

