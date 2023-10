Bizzotto: "Fino a che ci sono io pressioni non ne avvertiamo". Sperindio: "Paradossalmente noi meglio in dieci"

Nel video le interviste a Luigi Bizzotto e Floriano Sperindio

L'allenatore della Virtus Luigi Bizzotto è complessivamente soddisfatto della prestazione dei suoi. "Noi non ci nascondiamo -afferma- sappiamo di avere una buona squadra e cercheremo di sfruttare il nostro potenziale, ma pressioni, fino a che ci sono io, non ne sentiamo". Floriano Sperindio parla di prestazione migliore della Libertas nella ripresa quando la squadra è rimasta in 10. "La Virtus - dichiara- ha una rosa di grande qualità, avete visto chi entra nella ripresa? Puntano a vincere il campionato e sono attrezzati per farlo".

