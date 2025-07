Bizzotto: "La loro condizione fisica era superiore, i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto"

Dopo la partita ha parlato il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto:

"Ci aspettavamo una partita difficile, di sofferenza, come è stata. La differenza la fa in questo periodo la preparazione fisica. Loro sono molto più avanti di noi, fisicamente sono più forti di noi e hanno dimostrato anche tecnicamente di essere una buona squadra. La partita era quella e secondo me abbiamo avuto qualche opportunità che potevamo sfruttare un po' meglio e magari qualche errore in occasione dei gol che potevamo evitare. Il rammarico è solo quello, insomma, dopo per il resto a questi ragazzi credo che più di così non ci si possa chiedere".

Tra l'altro i gol sono arrivati sia nel primo che nel secondo tempo proprio nel momento in cui sembrava che la Virtus stesse uscendo:

"Sì, ma sai, dopo sono episodi della partita, chiaro che loro hanno avuto anche altre occasioni, noi siamo stati bravi in altre a difenderci bene. Ripeto, io sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi perché in questo periodo non era facile mantenere la concentrazione, l'attenzione per tutto l'arco della partita. Ripeto, un peccato solo per i due episodi sul rigore sul calcio d'angolo che potevamo forse evitare con un pochettino più di attenzione, ma questo non toglie niente alla prestazione dal punto di vista, ripeto, dell'attenzione, della dedizione che hanno messo in campo i ragazzi".