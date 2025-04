CAMPIONATO SAMMARINESE Bizzotto: "Mancano ancora tre partite". Gasperoni: "Il loro è un gran bel progetto" Il tecnico della Virtus Bizzotto non vuol sentire parlare di campionato già finito ma -dichiara- i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Il vice allenatore del Tre Penne Gasperoni, guarda avanti

Luigi Bizzotto allenatore Virtus :" Quest'anno stiamo facendo delle cose straordinarie, ma con molta fatica perché gli avversari sono migliorati rispetto all'anno scorso. Per cui diventa un pochettino più difficile, però siamo molto soddisfatti. È vero che ogni partita fa storia a sé, però possiamo dire che questo poteva essere l'ultimo ostacolo? No, ci sono altre tre partite da fare con due o tre squadre che vogliono fare bene come tutte le altre. Noi siamo consapevoli di aver fatto bene fino adesso. Adesso vediamo l'obiettivo un pochettino più vicino e questo ci deve dare uno stimolo maggiore per affrontare le altre tre partite".

Alex Gasperoni vice allenatore Tre Penne " Hanno fatto un bellissimo progetto negli ultimi anni e adesso stanno raccogliendo quello che hanno seminato. È una squadra di giocatori molti esperti e sanno gestire bene le partite. Peccato perché noi nel primo tempo siamo stati un po' poco coraggiosi. La partita di mercoledì è tutto, ci può stare, però hanno giocato anche loro. Nel secondo tempo invece abbiamo avuto un po' più di coraggio e ce la siamo giocate fino alla piena parte degli episodi. Un po' di proteste al di là del rigore che probabilmente c'era più che altro sul gol annullato. Sì, non abbiamo capito bene cosa è successo lì per il gol annullato. A me mi è stato riferito che avevamo preso con le mani, ma non c'eravamo noi davanti alla palla. Dopo mi è stato detto che è stato spinto Rinaldi, dunque era stato sbilanciato. Però lì per lì non avevamo capito bene cos'era, dunque sarebbe da rivedere. Un tre penne che probabilmente terminerà la stagione centrando l'obiettivo play-off. Sì, adesso noi dobbiamo puntare a arrivare nei play-off ai migliori dei modi e cercare di avere continuità sia fisica che di giocatori e recuperare tutti al 100%. Per poi giocarci i play-off nei migliori dei modi"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: