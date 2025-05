COPPA TITANO 2025 Bizzotto: "Noi a pancia piena? Penso proprio di no"; Girolomoni: "Sì, tutto fatto, resto qui anche il prossimo anno" Luigi Bizzotto commenta molto soddisfatto l'ennesima vittoria dei suoi, e dichiara: "Non abbiamo la pancia piena". Danilo Girolomoni conferma che resterà anche il prossimo anno alla guida del Tre Fiori

Luigi Bizzotto allenatore Virtus:

"I ragazzi dimostrano ogni volta di avere voglia di vincere, di alzare un trofeo, anche perché non ci siamo abituati, perché non ci si abitua. Però è una bella sensazione, regaliamo emozioni, e queste vittorie le dedichiamo anche alle nostre famiglie, a tutti quelli che ci stanno vicino. Quando ci si abitua a vincere diventa veramente bello, e questi ragazzi dimostrano ogni partita che affrontano, ogni finale che affrontano, di voler ancora vincere, per cui la pancia piena ancora non ce l'abbiamo".

Danilo Girolomoni allenatore Tre Fiori

Sarai l'allenatore del Tre Fiori anche il prossimo anno ?

"Sì, credo che manchi solo l'ufficialità. Poi facciamo parlare il DS perché poi mi rimprovera. Con la società non ci sono problemi, stiamo facendo un percorso, io stesso, staff, dirigenti e giocatori. Siamo un bel gruppo, io qui sto bene e credo siamo solo all'inizio di un percorso".

