CAMPIONATO SAMMARINESE Bizzotto: "Partita presa nella maniera giusta". Di Maio: "Buon atteggiamento, spero di raccoglierne i frutti" Il tecnico della Virtus si gode, oltre al risultato, la prestazione della squadra. Contento, nonostante la sconfitta, anche il tecnico dell'Academy

La Virtus ritrova il successo col 3-0 sulla San Marino Academy e Luigi Bizzotto si gode, oltre al risultato, la prestazione della squadra: "Sono stati molto bravi i ragazzi, perché sono partite queste da prendere nella maniera giusta, come l'hanno presa loro. Abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo, però siamo molto soddisfatti del risultato e soprattutto della prestazione. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, però è anche vero che l'Academy secondo me ha meno punti di quelli che meriterebbe, per quello che esprimono in campo e per quello che producono. Da parte nostra è un gran risultato contro una squadra che è difficile da affrontare, perché sono tutti ragazzi che corrono, lottano e sono anche messi bene in campo. Bisogna fare i complimenti anche al loro allenatore".

Contento, nonostante la sconfitta, anche il tecnico della San Marino Academy, Roberto Di Maio: "Oggi sono soddisfatto dei ragazzi perché, comunque sia, affrontare la Virtus, che dopo un pareggio aveva l'obbligo del risultato, non è semplice. Mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo avuto perché comunque non ci siamo chiusi per difendere il risultato ma abbiamo provato a mettere in difficoltà la Virtus e sappiamo che non è semplice. Ci abbiamo provato, qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no, però comunque l'atteggiamento è giusto. Io è quello che chiedo ai ragazzi, di giocarsi le partite sempre, cercare di acquisire un po' di mentalità e lo stanno facendo. Perché paradossalmente le ultime 4-5 partite abbiamo giocato contro le prime 4-5 del campionato. Conosco i loro valori e vedendo le partite che abbiamo disputato sono molto contento del percorso che si sta facendo. Mi piacerebbe raccogliere i frutti però e lo spero anche per loro. Vedo l'impegno che ci mettono e mi piacerebbe vedergli avere una soddisfazione. Quindi aspettiamo di vedere se riusciamo a fare qualche risultato, anche per cercare di motivarli sempre di più e chiudere un anno che è partito in una maniera, però adesso vedo che la squadra riesce ad esprimersi bene".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: