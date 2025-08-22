Bizzotto pensa già al ritorno: "Ogni tanto sappiamo far succedere cose strane..."

Queste le parole dopogara del tecnico della Virtus Luigi Bizzotto:

"Chiaro che, come dicevamo in passato, queste partite ci danno consapevolezza, ci danno anche un pochettino più di testa per poter condurre in porto una partita come quella di oggi. Sul 2-1 un risultato che, chiaro, dispiace perché perdere dispiace sempre, però un risultato che tiene aperta la partita del ritorno, che era un pochettino uno degli obiettivi che avevamo oggi. Chiaro che magari nell'occasione del gol si poteva raddoppiare meglio, fare meglio un pochettino la fase difensiva, però adesso, al di là di questo, gli avversari hanno anche avuto altre occasioni per cui non possiamo recriminare più di tanto. Dispiace solo per il rigore nel secondo tempo. Mezzo rigore. Però, ripeto, al di là di tutto, quello che conta è la prestazione prima di tutto, che è stata ottima anche oggi, e il risultato, perché tutto sommato è un risultato che tiene aperta la partita del ritorno, che sarà altrettanto difficile come quella di oggi, però giocando in casa ogni tanto succedono delle cose strane. Speriamo che succedano anche giovedì prossimo".



