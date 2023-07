CALCIO ESTATE 2023 Bizzotto: "Premio a quattro anni di lavoro". Zulli: "Cosmos forte mentalmente" La Panchina d'oro e il giocator del Cosmos ripercorrono la stagione passata

Luigi Bizzotto e Riccardo Zulli sono il miglior allenatore e il miglior giocatore non sammarinese e non residente della scorsa stagione calcistica. Per il mister della Virtus, che ha ridato ai neroverdi un trofeo dopo oltre 30 anni, si tratta della terza Panchina d'oro, mentre l'attaccante del Cosmos, che ha contribuito a riportare in Europa la squadra di Serravalle dopo 22 anni, aggiunge il Premio Koppe alla propria bacheca, dopo lo scudetto del 2021-22 con La Fiorita. I due hanno commentato la stagione passata a margine della serata Calcio estate, organizzata dalla Fsgc al San Marino Stadium.

Nel video le loro interviste

