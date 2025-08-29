CONFERENCE LEAGUE Bizzotto si è arrabbiato: "Meritavamo di giocarcela ad armi pari"

Contrariato per il trattamento ricevuto dal direttore di gara, il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto analizza la partita:

"Diciamo che ci sentiamo un po' defraudati di un sogno che potevamo fare continuare un pochettino di più. Diciamo che adesso io generalmente non parlo degli arbitri e non mi piace, però ci avevano assicurato che era un arbitro di prima fascia e diciamo che ha avuto una serata negativa, diciamo così. Adesso io credo che c'erano anche degli osservatori che comunque si siano resi conto anche loro di che serata negativa nei nostri confronti perché poi era una cosa a un certo punto quasi a senso unico".

Poi bastano 30 secondi per rovinare una partita. Fallo non fischiato a Niang, stessa azione secondo giallo a Zenoni:

"Sì, sì, assolutamente. Questo è stato l'episodio che un pochettino ha condizionato tutta la partita. Però diciamo che anche in precedenza c'erano state due o tre decisioni che ci avevano lasciato, diciamo così, perplessi. Dispiace perché avevamo raddrizzato una situazione difficile perché andare sotto dopo che hai perso fuori casa era difficile. I ragazzi sono stati bravi, hanno avuto una reazione importante che ha portato il gol di Niang. Dopo se fosse finito uno magari avremmo perso lo stesso perché effettivamente loro sono una buona squadra, forte, tutto quanto. Però ci sarebbe piaciuto effettivamente provare a giocarcela fino in fondo, 11 contro 11, anche perché non sono stati fatti falli così eclatanti da meritare delle espulsioni. Ne prendiamo atto. Ci dispiace però perché ci tenevamo a fare bella figura e quella l'abbiamo fatta e magari fanno un risultato positivo".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: