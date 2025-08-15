Bizzotto si è commosso: "Grazie ai miei ragazzi, ho dentro sentimenti bellissimi"

L'allenatore della Virtus Luigi Bizzotto:

"Sono stati bravi i ragazzi, hanno fatto il primo tempo, secondo me molto attento come avevo chiesto loro. Gli avevo chiesto di fare una prestazione oltre il 100% e credo che questa sera si siano superati. Nel secondo tempo abbiamo poi capitalizzato quelle occasioni che abbiamo avuto e che avevamo sbagliato nel primo tempo. Penso che una soddisfazione così sia enorme per tutti".

Raccontaci un po' l'atmosfera nel spogliatoio.

"Adesso è un'atmosfera di festa, chiaramente, perché sappiamo di aver fatto qualcosa di incredibile. Abbiamo qualche acciacco, quello un pochettino ci preoccupa. Però, come avete visto, questa sera chi gioca dà sempre il massimo di quelle che sono le sue possibilità. E anzi, in alcuni casi come questa sera, anche di più".

Come fai a rimanere così freddo?

"Ah no, freddo dentro ho una serie di emozioni bellissime. Però chiaramente dopo c'è l'analisi che deve fare un allenatore, secondo me, e bisogna rimanere lucidi anche se questa sera è stata una serata particolarmente bella".

