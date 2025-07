CHAMPIONS LEAGUE Bizzotto: "Siamo pronti, voglio maggior intensità offensiva" Il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto non si nasconde: "all'andata potevamo fare qualcosa di più, questa sera dobbiamo mostrare qualcosa in più in fase offensiva"

Luigi Bizzotto, allenatore Virtus: " Affrontiamo questa squadra sapendo che è più forte sul piano fisico. Il loro campionato comincerà tra 10 giorni, sono dettagli importanti. Noi non abbiamo nulla da perdere, si parte dallo svantaggio di due gol entrambi arrivati dalla palle inattive ed è lì che dobbiamo migliorare. Ma vorrei vedere qualcosa di più anche sul piano offensivo. Ci saranno dei cambiamenti rispetto all'andata, troveranno spazio giocatori per noi importanti che non hanno giocato una settimana fa, al San Marino Stadium".

