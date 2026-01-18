CAMPIONATO SAMMARINESE

Bizzotto: "Tutto sommato un buon pareggio". Ceci: "Non è mai facile la prima dopo un mese di stop"

Anche i due tecnici Luigi Bizzotto e Stefano Ceci concordano sul buon pareggio che arriva dopo un mese di stop

È un punto che soddisfa i due allenatori Luigi Bizzotto, Virtus, e Stefano Ceci, La Fiorita. Nel primo tempo meglio la squadra di Montegiardino che ha avuto ottime chance. nella ripresa maggior possesso palla per la Virtus. Tutto sommato i due allenatori concordano che si tratta di un buon punto, in questa prima del girone di ritorno.

