CAMPIONATO SAMMARINESE Boldrini: "Fatto qualche errore di troppo". Mezzadri: "Ottima prestazione da parte di tutti" C'è rammarico nelle parole del tecnico della Juvenes/Dogana. Soddisfatto invece l'allenatore del Cailungo.

C'è rammarico nelle parole del tecnico della Juvenes/Dogana, Riccardo Boldrini, dopo l'1-1 col Cailungo: "È stata una partita sporca, nel senso che loro aggredivano molto come noi. Abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio, poi dopo dovevamo sfruttare meglio il secondo tempo, dove loro si aprivano un pochino di più. Diciamo che abbiamo sbagliato l'ultima finalizzazione, abbiamo sbagliato il passaggio, anche il rigore l'abbiamo preso da una buonissima pressione, abbiamo sbagliato la palla per mandare dentro il nostro giocatore, abbiamo preso il contropiede e abbiamo preso il rigore. Anche il fuorigioco sul gol del 2-0, stiamo un pochino più attenti. È stata una partita giocata a centrocampo, pressata molto da tutte le squadre, sporca, tutte e due le squadre hanno corso molto, però non è che ci siano stati degli spunti eccezionali. Dovevamo essere più bravi nell'uno contro uno, tecnicamente nell'ultima fase, invece siamo stati poco lucidi".

Soddisfatto invece l'allenatore del Cailungo, Riccardo Mezzadri: "Ottima prestazione da parte di tutti, sia chi ha giocato dall'inizio che chi è entrato molto bene. Prendere il gol poco prima della fine del primo tempo non è mai semplice, siamo stati molto bravi a continuare a giocare come stavamo facendo, loro comunque non hanno una buona squadra, si difendono molto bene. Siamo molto contenti di questo punto, chiaro che i tre punti sarebbero stata la ciliegina sulla torta, però noi abbiamo il nostro percorso da fare e va bene così, dobbiamo solo continuare con questo spirito".

