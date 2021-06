Bollini: “A breve il nome del tecnico del Victor San Marino”

Sembrava profilarsi inizialmente una soluzione di un tecnico sammarinese, Pier Angelo Manzaroli ha colloquiato informalmente con Bollini, ma nulla di più. Si va verso la soluzione di un tecnico italiano che conosce la zona, l'ambiente ma che non abbia condizionamenti di nessun tipo. Sta nascendo il Victor San Marino. La squadra verrà allestita con un mix tra giovanissimi ed esperti. Già contattati diversi giocatori della Nazionale sammarinese. In cima alla lista Mirko Palazzi, Dante Rossi, David Tomassini. Il centroavanti potrebbe essere una vecchia conoscenza del “San Marino” come Emiliano Olcese. La squadra si allenerà a Torre Pedrera e giocherà ad Acquaviva. I match clou al San Marino Stadium.

Nel video l'intervista a Gian Luca Bollini