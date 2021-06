Intervista a Alberto Bollini e Franco Varrella

Il CT dell'Italia Under 20 Alberto Bollini parla di un test attendibile con una Nazionale quella di San Marino ben disposta tatticamente. "I miei - dichiara - si sono un po' innervositi con il passare dei minuti vedendo che il gol non arrivava". Varrella, si mostra deluso dal risultato. "Ogni tanto - sostiene-avremmo bisogno di quel colpo che ci darebbe la carica per il futuro. Contento - aggiunge - della prova di Conti in difesa".