AMICHEVOLE Bollini: "complimenti a San Marino per l'organizzazione. Varrella: "deluso dal risultato non dalla prestazione" Il CT dell'Italia Under 20 Alberto Bollini sottolinea l'organizzazione tattica della Nazionale di Varrella. Il CT di San Marino fa i complimenti ai suoi ragazzi ma resta deluso dal risultato

Il CT dell'Italia Under 20 Alberto Bollini parla di un test attendibile con una Nazionale quella di San Marino ben disposta tatticamente. "I miei - dichiara - si sono un po' innervositi con il passare dei minuti vedendo che il gol non arrivava". Varrella, si mostra deluso dal risultato. "Ogni tanto - sostiene-avremmo bisogno di quel colpo che ci darebbe la carica per il futuro. Contento - aggiunge - della prova di Conti in difesa".

