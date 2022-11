Bollini: “Primo bilancio oltre ogni più rosea previsione. Ma non abbiamo ancora vinto niente”

12 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta, numeri da capogiro per un Victor che dà l'impressione di crescere ancora. Il primo tempo di Sant'Agostino, per qualità, ha impressionato gli stessi dirigenti, compiaciuti per le trame di gioco ma soprattutto per l'atteggiamento aggressivo fin dalla primissime battute. Tra pochissimo riaprirà il mercato, attendendo di capire meglio l'entità dell'infortunio di Santoni, ieri allo stadio di Sant'Agostino in stampelle, difficile che il DS andrà a muovere qualcosa.

Domenica a Diegaro senza 5 titolari: lo squalificato Lombardi, ingenuo nel farsi espellere sul 3-1 a favore per un intervento servito solo all'arbitro per fare il suo dovere, Santoni di cui abbiamo già detto e i tre nazionali: Kamara, Tosi Tosi e Lazzari. Categorico su questo argomento il tecnico Stefano Cassani. Mercoledì a Cesenatico altra trasferta di Coppa Italia.