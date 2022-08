ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Bollini: "Società in salute, nuovi ingressi hanno portato idee ed entusiasmo. Rosa quasi al completo" Il Direttore Sportivo del Victor San Marino Gian Luca Bollini fa il punto su mercato, società, e obiettivi di campionato

Il Direttore Sportivo del Victor San Marino Gian Luca Bollini parla del mercato con due nuovi obiettivi: un centrocampista e un esterno di gamba di fascia destra. Bollini - aggiunge- di essere molto contento dei sammarinesi in rosa, in particolare di Alessandro Tosi, prossimo - dichiara il DS del Victor- all'ingresso in Nazionale. Bollini, parla di una società in salute con nuovi ingressi societari che hanno portato - sostiene- idee ed entusiasmo. Il DS, non menziona mai il lato economico, che in teoria, questi nuovi ingressi dovrebbero elargire per una maggiore solidità dell'ambizioso Victor. Bollini, annuncia il test importante del 10 agosto, triangolare amichevole con Vis Pesaro e Riccione ma non è ancora stata decisa la sede. "Mi auguro che la Federcalcio ci dia risposta positiva per organizzarla a San Marino. Sia Pesaro che Riccione sono piazze importanti che potrebbero portare gente allo stadio per una bella serata di sport. Se così non fosse dovremmo guardare altrove, conclude il DS del Victor San Marino"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: