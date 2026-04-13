QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 17 Bonesso: "Giornata storica, i ragazzi sono stati fantastici" Il Ct della Nazionale under 17 commenta la vittoria contro il Galles, secondo successo della selezione: "Siamo stati in partita fino alla fine"

Risultato storico, giornata storica. È apoteosi per il calcio sammarinese giovanile, che registra il secondo successo della Nazionale di calcio under 17, contro un nome pesante come il Galles e offrendo un'ottima prestazione. A fine gara, il commissario tecnico Alessandro Loris Bonesso deve ancora riprendere fiato, ma commenta così: "Ancora sono un pochettino interdetto per quello che è stato il finale di partita, anche perché sono reduce dalla vittoria un torneo a Malta con l'Under 16. Con l'Under 17 abbiamo sempre fatto delle grandi prestazioni: anche nella precedente gara, contro la Georgia, il 4-1 finale per loro era un risultato bugiardo. La fiducia che ho cercato di mettere nei ragazzi è partita proprio da quella prestazione: ho detto loro "Detto dovete partire da qui, se voi giocate, prima o poi con abnegazione e sacrificio si ottengono anche i risultati". Oggi è stata una giornata per me storica, una vittoria contro una Nazione importante nel palcoscenico europeo".

Secondo il ct i biancazzurrini "sono stati fantastici", tanto che li ha radunati in panchina, a fine gara, per dirglielo. Poi rimarca ancora la necessità di applicazione e sacrificio per arrivare ai risultati: "Solo con la voglia di non mollare fino alla fine, prima o poi anche la Dea bendata ti dà una mano e ti fa raggiungere traguardai all'inizio magari insperati. Questo li caricherà ancora di più, però dovranno stsare sempre con i piedi bene a terra, perché noi, come Nazione, non possiamo pensare di veleggiare. Noi dobbiamo solamente soffrire, soffrire, soffrire, e facendo così si riuscirà ogni tanto a raggiungere anche dei risultati ottimi come quello di oggi".

Da fuori, la squadra di Bonesso è apparsa non solo valida tecnicamente, ma anche solida mentalmente, con poche decisioni sbagliate durante la gara. Il ct concorda: "Naturalmente tu puoi raggiungere risultati come quello di oggi solo avendo in squadra dei ragazzi tecnicamente validi, poi però devi aggiungerci l'altro aspetto, quello mentale, perché di solito i ragazzini bravi tecnicamente magari lo mettono in secondo piano. Invece vedo che stanno migliorando molto da quel punto di vista e l'hanno dimostrato oggi, soffrendo, anche alcuni che magari verso il finale di partita mollano un po', però oggi sono stati in gara fino alla fine, sacrificandosi e dando tutto".

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