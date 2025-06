Bonini: "Bravo Cevoli a puntare sui giovani, in Italia manca questo coraggio"

L'intervista a Massimo Bonini

Ospite del Premio Vicini, Massimo Bonini ha parlato della crescita del calcio sammarinese:

"Penso che Cevoli ha fatto non bene, benissimo, perché io ho sempre pensato e puntato sul settore giovanile, bisogna cercare, non abbiamo tanti giocatori, abbiamo 50 giocatori per annata, però ci sono una decina di giocatori che bisogna cercare di lavorare in una maniera diversa, cercare di dare la possibilità di portare a fare delle esperienze, perché a San Marino possiamo arrivare fino a un certo punto, poi dopo bisogna mandarli in Italia, nelle squadre italiane, nel Cesena, nel Sassuolo, in queste squadre qua, che possano capire quanto non è facile giocare. Poi noi non è che giochiamo contro la Juventus, giochiamo contro l'Inghilterra, la Germania, perciò è ancora molto più difficile, però penso che sia il percorso giusto e Cevoli sta facendo molto bene".

Tornando invece alla nazionale italiana, molti dicono che saltiamo due mondiali, abbiamo il terzo rischio perché il campionato italiano non è più allenante come una volta, ma è così semplice, è una regola così semplice da applicare?

"Non penso, perché se l'Inter è dov'è arrivata, a livello di club stiamo facendo bene, non è questo il problema. Forse è perché ci sono troppi stranieri, perché in una squadra come la Juventus ci sono pochi italiani, avevamo Miretti, avevamo Fagioli, li abbiamo dati in prestito, però penso che bisogna puntare di più sui giovani e soprattutto su quelli italiani, visto che poi sotto nell'Under17, l'Under19, l'Under21 stiamo facendo bene, non vedo perché non dobbiamo farli giocare".