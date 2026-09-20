Bonini: "Complimenti ai ragazzi, partita difficile". Camillini: "Poco lucidi sotto porta"

Col 2-0 sulla Juvenes/Dogana - il 3° consecutivo - il Tre Penne arriva alla sosta da capolista a punteggio pieno e il tecnico Giovanni Bonini si congratula coi suoi: "Come ho detto ai ragazzi, il nostro obiettivo oggi era vincere per rimanere in testa. Come ho già detto loro, lo rifaccio davanti ai microfoni, gli faccio i complimenti perché è stata una partita difficile. La Juvenes ci ha messo in difficoltà per certi tratti. È stata una partita equilibrata, però siamo stati bravi a farla girare a nostro favore e di questa cosa sono molto contento. Anche perché andare alla sosta a punteggio pieno ci permetterà poi di sfruttare questo tempo per lavorare e farlo dopo una vittoria è tutto più facile".

Deluso, più che altro per il risultato, Michele Camillini, alla terza sconfitta in fila: "Diciamo che sono tre partite che non meritiamo di perdere e ai punti perdiamo, quindi evidentemente qualcosa non va e nel calcio vince chi fa gol. Noi in questo momento non facciamo gol e poi contro queste squadre che hanno giocatori di un certo livello una disattenzione la paghi. Sono tre partite che purtroppo è così, però continuiamo, sono fiducioso perché se siamo questi ne verremo fuori. Siamo stati poco lucidi davanti alla porta, è molto semplice la situazione, però ci lavoriamo, ci lavoriamo e andiamo alla sosta. Recuperiamo un po' di giocatori che anche oggi erano disponibili in quattordici, quindi un po' di forza fresca e ripartiamo".









