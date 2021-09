NAZIONALE Bonini: "Per Varrella parlano i numeri. Tornare in Federcalcio? Dipende da molte cose" Nell'ambito del Premio Fair Play Menarini disputato a Castiglion Fiorentino, Massimo Bonini ha parlato anche di Varrella e Federcalcio

" Basta consultare il sito della Uefa per conoscere i numeri che contraddistinguono la gestione Varrella. Maggior possesso palla, molti più tiri in porta, quindi credo che la scelta sia stata giusta" Tornare in Federcalcio? " Dipende da tante cose" . Sono dichiarazioni dell'ex centrocampista della Juventus intervistato dopo aver ricevuto il Premio Fair Play Menarini

