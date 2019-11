EURO 2020 Bonini: "Siamo sulla strada giusta. Ho visto una Nazionale che sa giocare a calcio. Varrella? C'è tempo" Ha parlato il Direttore Tecnico Massimo Bonini nel dopo partita di San Marino - Russia

Lo 0-5 con la Russia non ha scalfito la positività del Direttore Tecnico della Nazionale Massimo Bonini. " Non ci interessano i numeri - ha detto- a noi interessa l'atteggiamento, lo spirito e la voglia che ci mettono i ragazzi. Siamo contenti di aver un gruppo valido e coeso e siamo sulla strada giusta. Varrella? Fosse per me, visto l'entusiasmo lo farei anche giocare, ma a parte le battute, valuteremo c'è tempo".

Sentiamo il Dt Massimo Bonini

I più letti della settimana: